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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китаец на ходу остановил неуправляемую машину (видео)

Герои рядом.

Водитель такси в китайском городе Ичан догнал неуправляемый автомобиль, на ходу запрыгнул за руль и остановил машину.

Видео с храбрым поступком распространило в соцсетях информагентство «Синьхуа».

Водитель «сбежавшего» авто забыл про стояночный тормоз. Машина начала катиться. Внутри на заднем сидении находились пассажиры — пожилой мужчина и ребенок.

Увидев неуправляемое авто, таксист выскочил из своего автомобиля и бросился вдогонку. По дороге он потерял обувь, но продолжил погоню босиком. Пробежав около 200 метров, таксист сумел забраться в автомобиль и остановить его.

Анна Лысенко

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