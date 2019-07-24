Китаец на ходу остановил неуправляемую машину (видео)

Водитель такси в китайском городе Ичан догнал неуправляемый автомобиль, на ходу запрыгнул за руль и остановил машину.
Видео с храбрым поступком распространило в соцсетях информагентство «Синьхуа».
Водитель «сбежавшего» авто забыл про стояночный тормоз. Машина начала катиться. Внутри на заднем сидении находились пассажиры — пожилой мужчина и ребенок.
Увидев неуправляемое авто, таксист выскочил из своего автомобиля и бросился вдогонку. По дороге он потерял обувь, но продолжил погоню босиком. Пробежав около 200 метров, таксист сумел забраться в автомобиль и остановить его.