Невеста из США заставила гостей подписать унизительный договор

Невеста на условиях анонимности поделилась в соцсети своей необычной историей планирования свадьбы. Девушка рассказала, что составила специальный договор для подружек невесты, который даже заверила у нотариуса. За нарушение отдельных пунктов девушки привлекались к денежному штрафу.
Неназванная невеста уточнила, что не хотела давить на своих гостей, но решила подстраховаться на случай, если что-то пойдет не по плану.
Большинство пунктов в договоре касаются поведения и внешнего вида ее подруг. Например, они не имеет права поправляться более чем на 3 килограмма до дня свадьбы, им запрещено менять прически (стричь волосы и перекрашивать их в другой цвет). Также девушки должны надеть на свадьбу именно то платье, которое для них выберет невеста. То же касается украшений и аксессуаров.
Отдельным пунктом в контракте прописано, что девушки не имеют права беременеть.
К тому же в правилах указано, что каждая гостья должна потратить минимум 400 долларов на девичник и еще минимум 200 — на свадебный подарок.
В договоре также написано, сколько девушки могут съесть и выпить на мероприятии, а все флирты с мужчинами должны напрямую обсуждаться с невестой. Кроме того, все подруги должны угождать ей и быть в отличном настроении несмотря ни на что.
Невеста добавила, что приглашенные могут обжаловать некоторые пункты, если они их оскорбляют. Она также отметила, что три подруги уже подписали соглашение.