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20:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден лев как из «Короля Льва»

В кенийском заповеднике Масаи-Мара нашли одноглазого льва, выглядящего в точности как лев Шрам из «Короля Льва». Об этом пишет Daily Mail.

Его запечатлел на камеру фотограф-любитель Фабрицио Бигнотти из Милана. Он путешествовал по Масаи-Мара и встретил льва Бенну. Многие сравнили Бенну с главным злодеем «Короля Льва» Шрамом из-за одинаковых шрамов на левой стороне морды.

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Сам Бигнотти говорит, что Бенна только выглядит сумасшедшим, а на самом деле он очень милый. Он потерял глаз в жестокой схватке:

Многие люди думают, что у львов легкая жизнь, поскольку добычей еды занимаются львицы. Они считают, что львы только и делают весь день, что валяются и спят. На самом деле большую часть времени львы занимаются патрулированием своих территорий и защитой прайда. Например, прайд Бенны состоит из двух львиц и семи детенышей. Многие львы сталкиваются в схватках за самок.

18 июля ученые обнаружили скалу, похожую на утес из мультфильма «Король лев» в национальном парке «Земля леопарда» в России. С утеса открывается панорамный вид на реку Кедровую. Это позволяет хищникам высматривать жертву во время охоты.

«Король Лев» впервые вышел на экраны в 1994 году. Это полнометражный мультфильм, главным героем которого является львенок Симба. Он собрал в прокате рекордную сумму для традиционной анимации. В 2019 году вышел ремейк.

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