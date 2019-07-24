20:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Найден лев как из «Короля Льва»
В кенийском заповеднике
Его запечатлел на камеру
Сам Бигнотти говорит, что Бенна только выглядит сумасшедшим, а на самом деле он очень милый. Он потерял глаз в жестокой схватке:
Многие люди думают, что у львов легкая жизнь, поскольку добычей еды занимаются львицы. Они считают, что львы только и делают весь день, что валяются и спят. На самом деле большую часть времени львы занимаются патрулированием своих территорий и защитой прайда. Например, прайд Бенны состоит из двух львиц и семи детенышей. Многие львы сталкиваются в схватках за самок.
18 июля ученые обнаружили скалу, похожую на утес из мультфильма «Король лев» в национальном парке «Земля леопарда» в России. С утеса открывается панорамный вид на реку Кедровую. Это позволяет хищникам высматривать жертву во время охоты.
«Король Лев» впервые вышел на экраны в 1994 году. Это полнометражный мультфильм, главным героем которого является львенок Симба. Он собрал в прокате рекордную сумму для традиционной анимации. В 2019 году вышел ремейк.