20:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер актер Рутгер Хауэр
Умер звезда «Бегущего по лезвию» Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его агента Стива Кениса. Также о смерти актера сообщил и его официальный сайт. По данным издания, он скончался в возрасте 75 лет 19 июля в Нидерландах после непродолжительной болезни, похороны состоялись несколько дней спустя.
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