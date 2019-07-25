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03:09 (мск), источник: Известия

Рогозин сравнил участников новой лунной гонки с лунатиками

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил участников новой лунной гонки с лунатиками.

Источник: AP 2019

Поводом для сравнения стала обложка журнала Time, на которой Россию исключили из участников новой лунной гонки.

В ответ Рогозин опубликовал в Twitter рядом с обложкой журнала изображение ходящего по крыше дома лунатика, снабдив его подписью: «Группа лунных энтузиастов по версии Time».

Июльская обложка Time использует мотивы номера, опубликованного в декабре 1968 года — к Луне наперегонки стремятся советский космонавт и американский астронавт. В новой версии это астронавты США, Китая и частных фирм-разработчиков — SpaceX и Blue Origin.

20 июля Рогозин поздравил NASA с 50-летием высадки на Луну. 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды.

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В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. В случае успешной реализации планов примерно через 10 лет РФ развернет на земном спутнике модули для жизни и работы космонавтов.

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