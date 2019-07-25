03:09 (мск), источник: Известия
Рогозин сравнил участников новой лунной гонки с лунатиками
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил участников новой лунной гонки с лунатиками.
Поводом для сравнения стала обложка журнала Time, на которой Россию исключили из участников новой лунной гонки.
В ответ Рогозин опубликовал в Twitter рядом с обложкой журнала изображение ходящего по крыше дома лунатика, снабдив его подписью: «Группа лунных энтузиастов по версии Time».
Июльская обложка Time использует мотивы номера, опубликованного в декабре 1968 года — к Луне наперегонки стремятся советский космонавт и американский астронавт. В новой версии это астронавты США, Китая и частных
20 июля Рогозин поздравил NASA с 50-летием высадки на Луну. 20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в
В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. В случае успешной реализации планов примерно через 10 лет РФ развернет на земном спутнике модули для жизни и работы космонавтов.