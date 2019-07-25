Военные следователи за семь лет возместили ущерб от коррупции на 8 млрд рублей

Военные следователи за последние семь лет добились возмещения ущерба от коррупции на сумму 8 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя СК РФ — руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин в интервью ТАСС, данному ко Дню работника следственных органов РФ, отмечаемому 25 июля.
«В 2011—2018 годах в военные следственные органы поступило свыше 28,5 тыс. сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По результатам их рассмотрения возбуждено почти 14 тыс. уголовных дел. Размер ущерба, причиненного данной категорией преступлений, превышает 20 млрд рублей», — сказал Сорочкин.
При этом работа по возмещению ущерба постоянно совершенствуется. «Во взаимодействии с органами военной прокуратуры и департаментом военной контрразведки ФСБ мы проводим комплекс мероприятий, направленных на выявление похищенного, наложение ареста на имущество обвиняемых, а также иных лиц, если оно приобретено на средства, полученные от преступной деятельности. Благодаря принятым мерам возмещено свыше 8 млрд рублей», — сообщил генерал-полковник Александр Сорочкин.
«Военные следователи в ходе выполнения своей работы стремятся к тому, чтобы преступникам было невыгодно воровать. Для этого организован розыск похищенного на самой ранней стадии расследования, причем не только в нашей стране, но и за ее пределами», — отметил руководитель военного следствия.
По его словам, борьба с коррупцией привела к росту количества выявляемых коррупционных преступлений среди военнослужащих (к подследственности военных следователей, помимо Вооруженных сил, относятся все другие войска и ведомства, где предусмотрена военная служба, в том числе Росгвардия, МЧС, спецслужбы — прим. ТАСС).
Проведенный анализ показывает, что число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в последнее время растет.
Александр Сорочкинглава ГВСУ
«Так, в 2018 году учтено на 4,4% больше преступлений данной категории, чем годом ранее. В первом полугодии текущего года этот показатель вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — сказал глава ГВСУ.