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05:19 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Госдуме предложили в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев, соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

Источник: РИА Новости

«Выпускники школ рассчитывают не только получить более качественное высшее образование, но и получить перспективу дальнейшего трудоустройства после учёбы, поэтому выбирают город с “сильным вузом”. Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту. Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Тогда, по мнению депутата, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать.

Это, считает парламентарий, поможет бороться с постоянным оттоком большей части молодёжи из отдаленных регионов.

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«Кроме того, необходимо увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас. В связи с этим нужно расширить для этой категории обучающихся квоту на образование. Их можно также включить в число “бюджетных” абитуриентов вузов, расположенных в приграничных территориях», — говорится в документе.

По мнению Чернышова, это даст возможность многим молодым людям получать бесплатное высшее образование, на несколько лет привлечёт в малые города новых жителей и улучшит инфраструктуру.

Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение.
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