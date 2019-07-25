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06:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Артист опубликовал коллаж с фотографиями политиков в своем Instagram

Источник: AP 2019

Рядом со снимками Крамп-Карренбауэр и Шойгу изображен глава Пентагона Марк Эспер. На коллаже российский министр одет в военную форму, на американском политике в костюм, а немецкий министр изображена в образе уборщицы.

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По словам Швайгера, этот мем он нашел в сети. «Он показался мне смешным. Она [картинка] говорит сама за себя», — сказал актер в беседе с Bild.

О том, что Крамп-Карренбауэр займет пост министра обороны Германии стало известно 17 июля. Ее кандидатура была рекомендована канцлером Ангелой Меркель. Политик заменила на этому посту Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии. При этом фон дер Ляйен обещала уйти с поста министра обороны Германии даже в том случае, если депутаты не одобрят ее назначение.

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