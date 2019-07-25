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08:58 (мск), источник: РИА Новости

В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В министерстве труда считают, что материнский капитал должен не просто быть продлен до 2025 года, а быть бессрочной мерой, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

Источник: РИА Новости

По его словам, в ведомстве выступают за то, чтобы эта мера действовала всегда, и величина маткапитала постоянно индексировалась, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле».

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года.

Программа маткапитала

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года.

Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей.

Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.

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