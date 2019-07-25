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11:09 (мск), источник: Forbes

Элджей вместо Киркорова. Forbes представляет первый рейтинг самых успешных звезд России до 40 лет

Возрастной ценз исключил из списка ветеранов российской эстрады и позволил войти в рейтинг молодым поп-артистам, рэперам, блогерам и спортсменам.

Источник: РИА "Новости"

Forbes считает рейтинг звезд с 2005 года. Каждый год, составляя лонг-лист, редакция включала в него популярных молодых рэперов, музыкантов, актеров, но только единицам из них удавалось пробиться в топ-50. В этом году Forbes дал им шанс, существенно изменив методику. Редакция ограничила возраст участников рейтинга 40 годами и сместила фокус в сторону популярности. Если раньше больший вес в рейтинге приходился на доход знаменитостей, то сейчас важнее стала их востребованность.

В результате «возрастного ценза» рейтинг покинули его бессменные участники Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Шнуров и многие другие. Всего из прошлогоднего списка в новый перекочевало лишь 18 человек.
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Остальные места заняли талантливые и предприимчивые юноши и девушки, которые научились успешно монетизировать свою популярность. Ежегодный доход участников рейтинга снизился, но не сильно: если в прошлом году на одного человека в среднем приходилось $4,2 млн, то в этом $3,2 млн. Порог вхождения снизился с $900 000 до $500 000. Но теперь и средний возраст составляет всего 31 год, а в прошлом году он был 40 лет.

Самое высокое место среди новичков, 13-е, занял 25-летний рэпер Элджей, годовой доход которого Forbes оценил в $1,5 млн. В основном это концерты, роялти за прослушивания и рекламные контракты с Yves Saint Laurent и Coca-Cola. Его подруга, популярная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева, разместилась на соседней 14-й строчке. Ее доход $0,9 млн складывается главным образом из рекламных постов в Instagram — в среднем они обходятся рекламодателям в 1 млн рублей. До недавнего времени Ивлеева вела передачу «Орел и решка» на телеканале «Пятница!» Сегодня она выпускает на канале в YouTube свое «Агент-шоу», снимается в сериале «Туристическая полиция», выступила соведущей последней премии МУЗ-ТВ.

Первые три места нового рейтинга ожидаемо заняли его прошлогодние участники: боец Хабиб Нурмагомедов (№ 1, доход $11,5 млн), телеведущая Ольга Бузова (№ 2, $4,4 млн) и хоккеист Александр Овечкин (№ 3, $14,5 млн).

При этом по популярности Бузова обошла всех. Новички рейтинга — это не только рэперы и блогеры. Среди них один из самых востребованных на сегодняшний день актеров кино Александр Петров (№ 31, $2,5 млн), юные фигуристки Алина Загитова (№ 33, $0,8 млн) и Евгения Медведева (№ 40, $0,7 млн) и пианист с мировым именем Даниил Трифонов (№ 38, $3,3 млн).

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