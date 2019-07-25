11:09 (мск), источник: Forbes
Элджей вместо Киркорова. Forbes представляет первый рейтинг самых успешных звезд России до 40 лет
Возрастной ценз исключил из списка ветеранов российской эстрады и позволил войти в рейтинг молодым
Forbes считает рейтинг звезд с 2005 года. Каждый год, составляя
Остальные места заняли талантливые и предприимчивые юноши и девушки, которые научились успешно монетизировать свою популярность. Ежегодный доход участников рейтинга снизился, но не сильно: если в прошлом году на одного человека в среднем приходилось $4,2 млн, то в этом $3,2 млн. Порог вхождения снизился с $900 000 до $500 000. Но теперь и средний возраст составляет всего 31 год, а в прошлом году он был 40 лет.
Самое высокое место среди новичков, 13-е, занял 25-летний рэпер Элджей, годовой доход которого Forbes оценил в $1,5 млн. В основном это концерты, роялти за прослушивания и рекламные контракты с Yves Saint Laurent и
При этом по популярности Бузова обошла всех. Новички рейтинга — это не только рэперы и блогеры. Среди них один из самых востребованных на сегодняшний день актеров кино Александр Петров (№ 31, $2,5 млн), юные фигуристки Алина Загитова (№ 33, $0,8 млн) и Евгения Медведева (№ 40, $0,7 млн) и пианист с мировым именем Даниил Трифонов (№ 38, $3,3 млн).