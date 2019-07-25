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12:34 (мск), источник: Esquire

В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ. Его (ожидаемо) раскритиковали

Официально телеканал этот ролик не анонсировал.

В сети опубликован трехминутный трейлер сериала «Чернобыль», который производит Amalgama Studio для НТВ. Официально телеканал не анонсировал ролик.

Как писали СМИ, видео сначала было опубликовано на YouTube-канале актера Игоря Петренко, сыгравшего одну из главных ролей (сейчас его уже там нет). После этого трейлер разместил на своем канале пользователь Александр Мальков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к трейлеру пользователи критикуют сериал.

«Как и ожидалось, история про техногенную катастрофу, снимем сериал про семью, женщин и любофффь для домохозяек».

«Так ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали».

«Не так много клюквы. Добавим-ка плохого американца».

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Художественный сериал об аварии на Чернобыльской АЭС станет одним из самых масштабных проектов на НТВ. Ожидается, что он выйдет в 2019 году, однако точной даты релиза нет. Режиссером стал Алексей Мурадов.

Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. По сюжету к атомной электростанции начинают проявлять интерес иностранные спецслужбы, а в Припяти появляется сотрудник ЦРУ Альберт Ленц. Чтобы установить его местонахождение, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.

НТВ начал работу над сериалом еще летом прошлого года и решил выпустить его в эфир на волне популярности сериала «Чернобыль» американского канала HBO.

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