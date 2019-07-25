12:34 (мск), источник: Esquire
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ. Его (ожидаемо) раскритиковали
Официально телеканал этот ролик не анонсировал.
В сети опубликован трехминутный трейлер сериала «Чернобыль», который производит Amalgama Studio для НТВ. Официально телеканал не анонсировал ролик.
Как писали СМИ, видео сначала было опубликовано на
В комментариях к трейлеру пользователи критикуют сериал.
«Как и ожидалось, история про техногенную катастрофу, снимем сериал про семью, женщин и любофффь для домохозяек».
«Так ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали».
«Не так много клюквы.
Художественный сериал об аварии на Чернобыльской АЭС станет одним из самых масштабных проектов на НТВ. Ожидается, что он выйдет в 2019 году, однако точной даты релиза нет. Режиссером стал Алексей Мурадов.
Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. По сюжету к атомной электростанции начинают проявлять интерес иностранные спецслужбы, а в Припяти появляется сотрудник ЦРУ Альберт Ленц. Чтобы установить его местонахождение, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.
НТВ начал работу над сериалом еще летом прошлого года и решил выпустить его в эфир на волне популярности сериала «Чернобыль» американского канала HBO.