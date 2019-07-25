12:06 (мск), источник: ТАСС
Путин пригласил пять семей из Иркутской области на военно-морской парад в Петербурге
Президент принимает в Кремле пострадавших от наводнения в регионе.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил пять семей из Иркутской области, пострадавших от паводка, посетить
Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург. Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на
военно-морскойпарад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится.
Путин также обсудил с участниками встречи проблемы, которые у них возникли в связи с паводком. Путин заметил, что специально для этого пригласил на встречу
На встречу к президенту приехали семьи Амировых, Вотинцевых, Есперовых, Лысенко и Сафроновых. Кроме взрослых, в мероприятии приняли участие 14 детей, в том числе Матвей Сафронов, который ранее уже беседовал с Путиным в Тулуне. Встреча прошла в непринужденной обстановке, семьи с детьми сидели полукругом вокруг Путина, который приехал на нее в костюме без галстука. Юные участники встречи — самой младшей из них исполнилось полтора года — активно говорили и даже «гулили», перебивая президента. На реплики некоторых из них он шутливо отвечал.
Путин приезжал в Иркутскую область в ночь на 30 июня, чтобы оценить ситуацию на месте. Неделю назад президент второй раз побывал в регионе, где пообщался со многими пострадавшими, узнал об их проблемах и надеждах. После этого глава государства жестко раскритиковал чиновников за то, как ликвидируются последствия ЧП. На совещании с членами правительства в среду глава государства вновь вернулся к теме, указав на обязательность срочного выполнения всех планов по ликвидации последствий наводнения и оказания необходимой помощи пострадавшим.
Предыдущая встреча главы государства с пострадавшими от паводка состоялась в городе Тулуне Иркутской области 19 июля. Тогда президент пообщался сначала с местными жителями, размещенными в пункте временного пребывания, а позже — с тулунчанами, которых встретил на пути следования кортежа. За это время он выслушал жалобы и просьбы нескольких десятков человек, они были связаны с получением жилищных сертификатов, компенсаций, восстановлением жилья и многими другими проблемами. Путин пообщался и с двумя мальчиками, проживавшими в пункте временного размещения.
Один из них — шестилетний Матвей Сафронов, представившийся Матвеем Николаевичем, рассказал президенту о том, как готовится к началу учебного года в детсаду и предстоящему через год первому походу в школу. Президент пообещал мальчику, что вскоре вновь посетит регион, чтобы оценить ход восстановления как учебных заведений, так и других социальных объектов и инфраструктуры. Другой юный собеседник, обратившийся к Путину во время его общения с проживающими в пункте временного размещения, попросил у главы государства радиоуправляемую игрушку — машину Mercedes.