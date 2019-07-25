Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Детали»: 50 лет высадке на Луне 50 лет назад американцы высадились на Луне, скептики в этом до сих пор сомневаются
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
10Столицу США затопило
12:06 (мск), источник: ТАСС

Путин пригласил пять семей из Иркутской области на военно-морской парад в Петербурге

Президент принимает в Кремле пострадавших от наводнения в регионе.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил пять семей из Иркутской области, пострадавших от паводка, посетить Санкт-Петербург и посмотреть там военно-морской парад.

Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург. Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится.
Владимир Путин
Президент РФ

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится в воскресенье — в День Военно-морского флота.

Путин также обсудил с участниками встречи проблемы, которые у них возникли в связи с паводком. Путин заметил, что специально для этого пригласил на встречу вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Беседа прошла в представительском кабинете, где Путин обычно принимает иностранных лидеров.

Российский лидер пригласил в Кремль пострадавших от наводнения в Иркутской области. Встреча проходит в представительском кабинете главы государства.
Новость
Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области

На встречу к президенту приехали семьи Амировых, Вотинцевых, Есперовых, Лысенко и Сафроновых. Кроме взрослых, в мероприятии приняли участие 14 детей, в том числе Матвей Сафронов, который ранее уже беседовал с Путиным в Тулуне. Встреча прошла в непринужденной обстановке, семьи с детьми сидели полукругом вокруг Путина, который приехал на нее в костюме без галстука. Юные участники встречи — самой младшей из них исполнилось полтора года — активно говорили и даже «гулили», перебивая президента. На реплики некоторых из них он шутливо отвечал.

Путин приезжал в Иркутскую область в ночь на 30 июня, чтобы оценить ситуацию на месте. Неделю назад президент второй раз побывал в регионе, где пообщался со многими пострадавшими, узнал об их проблемах и надеждах. После этого глава государства жестко раскритиковал чиновников за то, как ликвидируются последствия ЧП. На совещании с членами правительства в среду глава государства вновь вернулся к теме, указав на обязательность срочного выполнения всех планов по ликвидации последствий наводнения и оказания необходимой помощи пострадавшим.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Новость
Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Предыдущая встреча главы государства с пострадавшими от паводка состоялась в городе Тулуне Иркутской области 19 июля. Тогда президент пообщался сначала с местными жителями, размещенными в пункте временного пребывания, а позже — с тулунчанами, которых встретил на пути следования кортежа. За это время он выслушал жалобы и просьбы нескольких десятков человек, они были связаны с получением жилищных сертификатов, компенсаций, восстановлением жилья и многими другими проблемами. Путин пообщался и с двумя мальчиками, проживавшими в пункте временного размещения.

Один из них — шестилетний Матвей Сафронов, представившийся Матвеем Николаевичем, рассказал президенту о том, как готовится к началу учебного года в детсаду и предстоящему через год первому походу в школу. Президент пообещал мальчику, что вскоре вновь посетит регион, чтобы оценить ход восстановления как учебных заведений, так и других социальных объектов и инфраструктуры. Другой юный собеседник, обратившийся к Путину во время его общения с проживающими в пункте временного размещения, попросил у главы государства радиоуправляемую игрушку — машину Mercedes.

Следите за развитием темы Паводки в Иркутской области
 Высказывания Путина задели нерв и вызвали неожиданный резонанс
Эксперт: "огрызнуться" мы можем, а захватывать территориальное пространство — нет
Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море
Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Миру предрекли конец эпохи доллара
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Турция рассказала о состоянии расстрелянного дипломата
Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40 лет
Здоровье
Как собственный дом убивает вас «Мой дом — моя крепость». Знаете ли вы обо всех опасностях, которые прячутся в вашем жилье?
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Россиянин сделал ксерокопии рублей и купил автомобиль Мужчина приобрел автомобиль за 60 тысяч рублей
Кино
Рудковская, Билан, Безрукова на премьере романтического фильма В Москве представили российско-американскую картину «До скорой встречи», в которой снялись профессиональные футболисты
Недвижимость
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Должников защитят от потери квартир
Москвичам наскучили квартиры
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
8 звездных мам, которые растят детей без отцов Эти звезды расстались с мужьями и взяли все тяготы материнства на себя
Леди
Выбор блогеров: лучшие приборы для кожи и волос с Aliexpress Поспрашивали у блогеров об их последних интернет-покупках и нашли много примечательных плоек, фенов, массажеров и даже ирригаторов.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь