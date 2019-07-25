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12:16 (мск), источник: Daily Storm

Запрет полетов: суд закрыл омский «аэропорт имени Летова»

Частный аэродром оказался размещен на землях сельхозназначения.

В Омской области районный Азовский суд запретил использование участка в селе Поповка как взлетно-посадочной полосы. Владелец земли Александр Анисимов в 2018 году обустроил на территории аэродром малой авиации и назвал его в честь основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова. По данным следствия, мужчина использовал для этого участки, предназначенные для сельскохозяйственных нужд.

«Вопреки требованиям закона на территории муниципального района местный житель осуществлял эксплуатацию земельных участков сельскохозяйственного назначения для размещения на них взлетно-посадочной площадки, с которой систематически выполнялись полеты воздушных судов. По иску Омского транспортного прокурора Азовский районный суд Омской области запретил использовать земельный участок не по целевому назначению», — говорится в заявлении прокуратуры.

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Проверка началась из-за коллективной жалобы жителей Поповки в региональную транспортную прокуратуру. По итогам проверки Анисимову не только запретили использовать территорию как аэродром, но и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В 2018 году имя уроженца Омска Егора Летова не включили в список победителей конкурса «Великие имена России», на котором отбирали деятелей, в честь которых планируется назвать российские аэропорты. В Омске, по данным сайта конкурса, финалистами стали Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов.

После этого в интернете появилась петиция с требованием включить имя Летова в финал, но мнение поклонников творчества музыканта было проигнорировано. Аэропорт назвали в честь генерала Дмитрия Карбышева. В ноябре омский предприниматель Александр Анисимов заявил, что назовет именем Летова свой частный аэропорт в селе Поповка, расположенный в 20 минутах езды от центра Омска.

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