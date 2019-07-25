12:16 (мск), источник: Daily Storm
Запрет полетов: суд закрыл омский «аэропорт имени Летова»
Частный аэродром оказался размещен на землях сельхозназначения.
В Омской области районный Азовский суд запретил использование участка в селе Поповка как
«Вопреки требованиям закона на территории муниципального района местный житель осуществлял эксплуатацию земельных участков сельскохозяйственного назначения для размещения на них
Проверка началась
В 2018 году имя уроженца Омска Егора Летова не включили в список победителей конкурса «Великие имена России», на котором отбирали деятелей, в честь которых планируется назвать российские аэропорты. В Омске, по данным сайта конкурса, финалистами стали Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов.
После этого в интернете появилась петиция с требованием включить имя Летова в финал, но мнение поклонников творчества музыканта было проигнорировано. Аэропорт назвали в честь генерала Дмитрия Карбышева. В ноябре омский предприниматель Александр Анисимов заявил, что назовет именем Летова свой частный аэропорт в селе Поповка, расположенный в 20 минутах езды от центра Омска.