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15:13 (мск), источник: Daily Storm

Как подделывают бутилированную воду в России и насколько вреден контрафакт

Daily Storm отвечает на вопросы о том, какую воду можно без опаски покупать в магазинах.

Источник: Daily Storm

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В первую очередь его утверждение касается крупных производителей, продукция которых знакома каждому покупателю. Однако эксперты не исключают, что на рынке присутствует и откровенный контрафакт. Daily Storm объясняет, гарантирует ли высокая цена лучшее качество, в каких магазинах чаще всего встречается подделка и почему взрослым лучше не пить детскую воду.

Поддельная вода — что это такое? Продукт крупной известной марки, которая не соблюдает стандартов качества, или непонятная продукция, прикрывающаяся знаменитым брендом?

На деле — и то, и то. Но глава «Ростеха» имел в виду все же продукт известных производителей. По результатам исследований «Роскачества», основной источник фальсификации — указание неверного происхождения продукции. Зачастую производитель ссылается на натуральное происхождение, используя маркетинговые ходы типа метки Natura. Либо указывают наименование природных источников и местностей, в которых добыт природный ресурс. Например, «талые ледники горного хребта».

Однако никаких фактических подтверждений этому нет. Часто под такими метками скрывается вода, которую наливают из-под крана.

Встретить ее можно где угодно — как в крупных гипермаркетах, так и в небольших магазинах у дома.

Источник: РИА "Новости"

Такая вода вредна для здоровья?

Нет, безопасна. За исключением минерально-солевого состава, она идентична той, что добывают в родниках. Вода все равно проходит обязательную фильтрацию и дезинфекцию ультрафиолетом.

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Если вода налита из-под крана и производитель это не скрывает, вы об этом узнаете — источник водозабора, в соответствии с ГОСТом, наносится на этикетку. Например, «очищенная вода из источника центрального водоснабжения».

В любом случае и вода из-под крана, и родниковая проходят длительные и сложные проверки. Состав воды изучается три года, так как со временем может меняться. Особенно в период паводковых вод, когда из почвы вымываются все загрязнения. В марте и апреле даже из-под «домашнего» крана может неожиданно пойти вкусная, чистая года. Поэтому технологи следят — не происходит ли колебаний состава, не примешиваются ли тяжелые металлы.

Также родниковая вода исследуется на предмет запасов: геологи должны заверить, что источник не иссякнет в скором времени.

Если речь идет об откровенном контрафакте, действительно ли так просто подделать воду в бутылках?

Если подделывать качественно, то сложно. Любая компания имеет свою узнаваемую бутылку, особенную этикетку, устанавливает определенный срок годности. Воспроизвести все это в кустарных условиях почти нереально.

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Невозможно переклеить одноразовую этикетку, чтобы не осталось следов. К тому же никакое «б\у» не повторит автоматических линий укупорки. Выдаст себя и низкое качество печати этикетки, смазанная краска. Поэтому вторичное использование в любом случае даст о себе знать.

Другое дело, когда поддельщики используют оригинальную емкость и этикетку. Иногда покупатели жалуются, что в привычной бутылке оказывается непривычная вода. Компания-производитель, как правило, обязана сделать экспертизу, в ходе которой и правда может обнаружиться «чужая вода». По словам эксперта, такое случается, когда «трудолюбивые» сотрудники магазина берут бутылку, выпивают и наливают в нее воду из-под крана.

И совсем другое дело — неизвестная вода в неизвестной бутылке. Ее проще всего производить, но и легче всего избежать. Незнакомую марку лучше просто не покупать. И прежде всего, быть внимательным, чтобы случайно не взять «Ессентукскую» место «Ессентуков».

Что делать, если все еще сомневаешься в качестве воды и ради истины готов заморочиться?

В таком случае надо обратиться напрямую к производителю. Компания расскажет, что на бутылке есть особенного, что отличает брендовую воду от подделки. Во-вторых, компания всегда знает, производила она в указанный день данный продукт или нет. К тому же существуют специальные опознавательные знаки, маркировка. Что-то, что не бросается в глаза. Когда покупатель опишет продукт, эксперт может заведомо сказать: «Знаете, мы не делали в этот день такую воду» или «У нас написано по-другому».

Еще можно использовать QR-коды, которые переадресовывают на сайт производителя.

А вообще, эксперты советуют пользоваться определенной маркой воды, хорошо знать ее внешний вид.
Источник: РИА "Новости"

Некоторые сетевые магазины тоже начали производить бутилированную воду, например, «Лента», «Азбука вкуса». Можно ли доверять компаниям, которые в принципе не специализируются на воде?

Можно, это безопасно. Такие организации заказывают продукт у больших, уважаемых предприятий. «Правильные» заводы просто разливают воду под маркой гипермаркета.

Гарантирует ли высокая цена большее качество? Точно ли «Красная цена» хуже Evian?

Нет, не обязательно. Компании все-таки придерживаются стандартов качества. Все, что есть в магазинах (настоящее, не поддельное), имеет право на существование. Вопрос в том, нравится вам вкус или не нравится.

Вода в кулерах — насколько она чистая?

Чтобы пить чистую воду из кулера, его необходимо санировать не реже одного раза в полгода. Как только вы ставите новую бутылку, нужно быть уверенным, что кулер чист, иначе это скажется на содержимом бутылки.

Как долго вода может безопасно храниться в пластике?

Ответ на вопрос — срок годности продукта. Но если бутылка долгое время стоит на солнце, при высоких температурах, то в воду могут попасть вредные вещества из самого пластика, тогда срок годности снижается.

На больших бутылках для тех же кулеров, помимо срока годности, должен быть указан и срок хранения после вскрытия. Какого-то среднего показателя нет. Каждая компания отталкивается о своих исследований, это могут быть три, пять, 10 дней.

Стекло продляет срок хранения?

Нет, срок годности не зависит от материала тары. Но если речь идет о последующем применении, то стеклянную бутылку, конечно, можно использовать вторично. Пластиковые же бутылки, которые сделаны из полиэтилентерефталата (ПЭТ), как правило, одноразовые.

Требования к детской воде более жесткие? Можно ли ради безопасности пить данную продукцию?

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Увы, детская вода также не защищена от подделок. Если у вас есть ребенок, нужно быть вдвойне осторожным — требования к детской воде действительно более строгие, чем ко «взрослой».

Растущему организму необходимо другое содержание солей, еще детям запрещено потреблять консерванты. Детскую воду нельзя серебрить, добавлять в нее углекислоту (то есть делать газированной), добавлять йод. Каждому возрасту — своя вода, из детской воды взрослый человек просто недополучит важные для организма вещества.

Кстати, содержание йода в бутилированной воде колеблется на территории страны в зависимости от региона. Традиционно недостаток йода испытывают жители Северного Кавказа, Сибири, Красноярского края, Тувы, Якутии и районов Крайнего Севера.

Текст подготовлен на основе ответов заместителя главы «Роскачества» Елены Саратцевой, профессора Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Галины Ермолаевой и главного технолога компании «Шишкин лес» Елены Безруковой.

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