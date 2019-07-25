15:13 (мск), источник: Daily Storm
Как подделывают бутилированную воду в России и насколько вреден контрафакт
Daily Storm отвечает на вопросы о том, какую воду можно без опаски покупать в магазинах.
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В первую очередь его утверждение касается крупных производителей, продукция которых знакома каждому покупателю. Однако эксперты не исключают, что на рынке присутствует и откровенный контрафакт. Daily Storm объясняет, гарантирует ли высокая цена лучшее качество, в каких магазинах чаще всего встречается подделка и почему взрослым лучше не пить детскую воду.
Поддельная вода — что это такое? Продукт крупной известной марки, которая не соблюдает стандартов качества, или непонятная продукция, прикрывающаяся знаменитым брендом?
На деле — и то, и то. Но глава «Ростеха» имел в виду все же продукт известных производителей. По результатам исследований «Роскачества», основной источник фальсификации — указание неверного происхождения продукции. Зачастую производитель ссылается на натуральное происхождение, используя маркетинговые ходы типа метки Natura. Либо указывают наименование природных источников и местностей, в которых добыт природный ресурс. Например, «талые ледники горного хребта».
Встретить ее можно где угодно — как в крупных гипермаркетах, так и в небольших магазинах у дома.
Такая вода вредна для здоровья?
Нет, безопасна. За исключением
Если вода налита
В любом случае и вода
Если речь идет об откровенном контрафакте, действительно ли так просто подделать воду в бутылках?
Если подделывать качественно, то сложно. Любая компания имеет свою узнаваемую бутылку, особенную этикетку, устанавливает определенный срок годности. Воспроизвести все это в кустарных условиях почти нереально.
Невозможно переклеить одноразовую этикетку, чтобы не осталось следов. К тому же никакое «б\у» не повторит автоматических линий укупорки. Выдаст себя и низкое качество печати этикетки, смазанная краска. Поэтому вторичное использование в любом случае даст о себе знать.
Другое дело, когда поддельщики используют оригинальную емкость и этикетку. Иногда покупатели жалуются, что в привычной бутылке оказывается непривычная вода.
И совсем другое дело — неизвестная вода в неизвестной бутылке. Ее проще всего производить, но и легче всего избежать. Незнакомую марку лучше просто не покупать. И прежде всего, быть внимательным, чтобы случайно не взять «Ессентукскую» место «Ессентуков».
Что делать, если все еще сомневаешься в качестве воды и ради истины готов заморочиться?
В таком случае надо обратиться напрямую к производителю. Компания расскажет, что на бутылке есть особенного, что отличает брендовую воду от подделки.
Еще можно использовать
Некоторые сетевые магазины тоже начали производить бутилированную воду, например, «Лента», «Азбука вкуса». Можно ли доверять компаниям, которые в принципе не специализируются на воде?
Можно, это безопасно. Такие организации заказывают продукт у больших, уважаемых предприятий. «Правильные» заводы просто разливают воду под маркой гипермаркета.
Гарантирует ли высокая цена большее качество? Точно ли «Красная цена» хуже Evian?
Нет, не обязательно. Компании
Вода в кулерах — насколько она чистая?
Чтобы пить чистую воду из кулера, его необходимо санировать не реже одного раза в полгода. Как только вы ставите новую бутылку, нужно быть уверенным, что кулер чист, иначе это скажется на содержимом бутылки.
Как долго вода может безопасно храниться в пластике?
Ответ на вопрос — срок годности продукта. Но если бутылка долгое время стоит на солнце, при высоких температурах, то в воду могут попасть вредные вещества из самого пластика, тогда срок годности снижается.
Стекло продляет срок хранения?
Нет, срок годности не зависит от материала тары. Но если речь идет о последующем применении, то стеклянную бутылку, конечно, можно использовать вторично. Пластиковые же бутылки, которые сделаны из полиэтилентерефталата (ПЭТ), как правило, одноразовые.
Требования к детской воде более жесткие? Можно ли ради безопасности пить данную продукцию?
Увы, детская вода также не защищена от подделок. Если у вас есть ребенок, нужно быть вдвойне осторожным — требования к детской воде действительно более строгие, чем ко «взрослой».
Растущему организму необходимо другое содержание солей, еще детям запрещено потреблять консерванты. Детскую воду нельзя серебрить, добавлять в нее углекислоту (то есть делать газированной), добавлять йод. Каждому возрасту — своя вода, из детской воды взрослый человек просто недополучит важные для организма вещества.
Кстати, содержание йода в бутилированной воде колеблется на территории страны в зависимости от региона. Традиционно недостаток йода испытывают жители Северного Кавказа, Сибири, Красноярского края, Тувы, Якутии и районов Крайнего Севера.
Текст подготовлен на основе ответов заместителя главы «Роскачества» Елены Саратцевой, профессора Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) Галины Ермолаевой и главного технолога компании «Шишкин лес» Елены Безруковой.