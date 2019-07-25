12:37 (мск), источник: РИА Новости
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего
Родители ребенка опубликовали в Сети видео с рассказом ребенка о том, что он хочет охранять чеченского лидера. Увидев запись, Кадыров решил осуществить мечту Газиева.
«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился
Глава Чечни добавил, что, несмотря на юный возраст, ребенок полон «смелости, решимости и отваги» и готов встать горой за своего кумира.
Из фонда Ахмата Кадырова мальчику выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие ребенку купили в детском магазине. По словам чеченского лидера, Газиеву уже назначили куратора, которым стал директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.