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12:37 (мск), источник: РИА Новости

В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева.

Родители ребенка опубликовали в Сети видео с рассказом ребенка о том, что он хочет охранять чеченского лидера. Увидев запись, Кадыров решил осуществить мечту Газиева.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», — написал он в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава Чечни добавил, что, несмотря на юный возраст, ребенок полон «смелости, решимости и отваги» и готов встать горой за своего кумира.

Из фонда Ахмата Кадырова мальчику выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие ребенку купили в детском магазине. По словам чеченского лидера, Газиеву уже назначили куратора, которым стал директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

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