13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: отличите правду о жизни Высоцкого от мифов
25 июля 1980 года ушел из жизни Владимир Семенович Высоцкий — настоящий герой своего времени. О популярности этого артиста можно судить хотя бы по тому, что люди, узнав о его смерти, на протяжении трех дней круглосуточно стояли у Театра на Таганке. А проводить его в последний пусть, по оценкам ГУВД Москвы, пришли 108 тысяч человек. В день памяти Высоцкого мы предлагаем вам отличить настоящие факты о нем и его жизни от мифов, поверить в которые не так сложно.