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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Куриная грудка выползла из тарелки и довела женщину до истерики

В одном из азиатских ресторанов куриная грудка выползла из тарелки и перепугала посетителей. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид The Sun.

На кадрах видно, как сырая куриная грудка шевелится в тарелке, сползает на стол и падает на пол. На фоне слышен истеричный женский крик.

Изначально видеозапись появилась на Facebook-странице Ри Филлипс (Rie Phillips) из американского города Майами, штат Флорида. Публикация стала вирусной и собрала более восьми миллионов просмотров, 43 тысячи комментариев и около 140 тысяч ретвитов.

Пользователи сети принялись рассуждать, что могло «оживить» разделанную курицу. Один юзер предположил, что мясо птицы было настолько свежее, что ее мышцы все еще рефлекторно двигались. Другие комментаторы глумились: «О нет, если моя еда убегает, то и мне надо давать деру». Большинство зрителей признались, что увиденное их шокировало.

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