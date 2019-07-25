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14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Видеомонтажер из США «сбежал» от полицейского с помощью нарисованной лестницы

Чистая магия.

Американский видеомонтажер Зак Кинг прославился в соцсетях благодаря удивительным коротким роликам, в которых он создает различные оптические иллюзии и «нарушает» законы физики.

В своей новой работе Кинг «превратился» в самого популярного уличного художника Бэнкси, чья личность до сих пор неизвестна.

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В ролике Кинг дополняет знаменитую картину «Девочкой с воздушным шаром», дорисовывая лестницу на стене. Как раз в это время его замечает охранник, и Зак сбегает от него по нарисованной лестнице на крышу.

«Вот так я избегал наказания все эти годы», — подписал Кинг свой новый ролик в Instagram.

Екатерина Гура

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