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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полиция спасла застрявшего в туалете китайского панголина (видео)

Он не пострадал.

Полиция округа Цзиси на востоке Китая провела операцию по спасению китайского панголина, застрявшего в унитазе.

Животное было обнаружено в местном железнодорожном общежитии. На снимках видно, как правоохранители осторожно разбивают унитаз молотком, стараясь не поранить животное. Панголин при этом закрывает мордочку лапами.

Скорее всего, животное забралось в узкое отверстие за унитазом через отверстие в стене.

Освобожденного панголина перенесли в картонную коробку. После осмотра животное выпустили в лес. Оно не пострадало.

Китайский панголин, или китайский ящер обитает в Китае, Мьянме, Непале, на востоке Индии, в восточных Гималаях. Это ночное животное длиной около 60 см, живущее в норах. Панголинов использовали в народной медицине, из-за чего почти истребили. Вид находится на грани исчезновения.

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Анна Лысенко

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