Полиция спасла застрявшего в туалете китайского панголина (видео)

Полиция округа Цзиси на востоке Китая провела операцию по спасению китайского панголина, застрявшего в унитазе.
Животное было обнаружено в местном железнодорожном общежитии. На снимках видно, как правоохранители осторожно разбивают унитаз молотком, стараясь не поранить животное. Панголин при этом закрывает мордочку лапами.
Скорее всего, животное забралось в узкое отверстие за унитазом через отверстие в стене.
Освобожденного панголина перенесли в картонную коробку. После осмотра животное выпустили в лес. Оно не пострадало.
Китайский панголин, или китайский ящер обитает в Китае, Мьянме, Непале, на востоке Индии, в восточных Гималаях. Это ночное животное длиной около 60 см, живущее в норах. Панголинов использовали в народной медицине, из-за чего почти истребили. Вид находится на грани исчезновения.