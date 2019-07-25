Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Швейцарии банки каждый месяц «доплачивают» клиентам за кредитыКак это стало возможным?
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рианна нашла своего маленького двойника и сделала ее звездой (фото)

Теперь девочке пророчат модельную карьеру.

В конце июля певица Рианна выложила у себя в соцсетях фото никому не известной маленькой девочки, которая как две капли воды похожа на нее саму. Звезда к такому сходству, кажется, тоже не была готова и сообщила поклонникам, что чуть не уронила телефон, когда увидела маленького двойника.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики певицы медлить не стали и быстро разыскали мини-Рианну. Ей оказалась 7-летняя Ала. Фото девочки еще в середине июля опубликовала у себя в Instagram мама малышки, 25-летняя Брианна.

Во время загрузки произошла ошибка.

После невероятной популярности снимка девушка создала дочери собственный аккаунт в соцсетях и начала активно выкладывать туда ее фото. В описании профиля Брианна написала, что Ала — начинающая модель и актриса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по всему, сейчас карьера маленькой копии Рианны пойдет в гору. Ей уже заинтересовалась топ-модель Тайра Бэнкс, а мировые звезды оставили свои восхищенные комментарии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Шестилетний мальчик стал охранником Рамзана Кадырова
Найдена кость динозавра весом полтонны (фото)
Американец «убежал» от полицейского по нарисованной лестнице
Куриная грудка выползла из тарелки и довела женщину до истерики
Здоровье
Медленная ходьба грозит скорым инвалидным креслом Пожилые люди, которые стали медленнее ходить, могут вскоре потерять способность к самостоятельному передвижению.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Mitsubishi Pajero Sport после обновления перестал «плакать» Спустя четыре года после премьеры рамный внедорожник Mitsubishi пережил первый плановый рестайлинг
Кино
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских знаменитостей моложе 40 лет
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Нужна помощь мне очень 430
Ежедневки 139
Мучительный выбор 105
Живая вакцина полио и садик 90
Леди
Выбор блогеров: лучшие приборы для кожи и волос с Aliexpress Поспрашивали у блогеров об их последних интернет-покупках и нашли много примечательных плоек, фенов, массажеров и даже ирригаторов.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь