16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рианна нашла своего маленького двойника и сделала ее звездой (фото)
Теперь девочке пророчат модельную карьеру.
В конце июля певица Рианна выложила у себя в соцсетях фото никому не известной маленькой девочки, которая как две капли воды похожа на нее саму. Звезда к такому сходству, кажется, тоже не была готова и сообщила поклонникам, что чуть не уронила телефон, когда увидела маленького двойника.
Подписчики певицы медлить не стали и быстро разыскали
После невероятной популярности снимка девушка создала дочери собственный аккаунт в соцсетях и начала активно выкладывать туда ее фото. В описании профиля Брианна написала, что Ала — начинающая модель и актриса.
Судя по всему, сейчас карьера маленькой копии Рианны пойдет в гору. Ей уже заинтересовалась
Екатерина Гура