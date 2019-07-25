Британка, которая не выходила из дома из-за лишнего веса, похудела на 133 килограмма

40-летняя Сара Арнольд из британского Уоркса рассказала журналистам свою историю невероятного похудения. По признанию женщины, она всегда была крупной, но в возрасте 20-ти лет начала стремительно набирать вес, и даже знакомство с будущим мужем не остановило ее переедание.
Партнер всегда заботился о Саре и не говорил ей о лишнем весе, поэтому она спокойно продолжала есть двойные порции, пока число на весах не достигло 196 килограммов. Хотя уже до этой критической отметки женщина перестала выходить из дома.
Британка рассказала, что люди на улицах показывали на нее пальцем, ей было стыдно и неудобно, а самый простой поход в кино или ресторан превращался в настоящую пытку из-за того, что она перестала помещаться на стульях.
Когда Сара перестала выходить на улицу и двигаться, ее здоровье начало стремительно ухудшаться. И в 2015 году женщина поняла, что надо срочно что-то делать.
Она записалась в специальный клуб для худеющих, пошла к психологу и начала понемногу заниматься спортом. В таком режиме женщина начала терять по 3 килограмма за неделю. И это ее вдохновило.
За четыре года Сара сумела похудеть на 133 килограмма, и сейчас ее вес составляет всего 63 кило.
По словам британки, лишь в 2019 году она впервые за последние 20 лет сходила на полноценное свидание со своим мужем. И, как отметила Сара, похудение того стоило.