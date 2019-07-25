18:11 (мск), источник: BBC News Русская служба
В следующий раз, Фрэнки: перелет на флайборде через Ла-Манш провалился
Изобретатель Фрэнки Запата хотел перелететь через
В момент, когда Запата собирался дозаправиться на судне, он не справился с управлением и свалился в воду. К счастью, сам изобретатель не пострадал.
Пересечь пролив предполагалось за 20 минут с одной дозаправкой, скорость полета должна была составить 140 км/ч. При попытке приземлиться на судно, чтобы дозаправиться, француз не удержался и упал в воду.
«Это очень большое разочарование. Он должно быть оступился на несколько сантиметров. Мы репетировали этот маневр десятки раз над морем во время непогоды», — сказал французскому телеканалу France’s BFM один из членов команды Запаты.
Запата хотел своим полетом отметить 110-ю годовщину первого перелета через