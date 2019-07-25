Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Швейцарии банки каждый месяц «доплачивают» клиентам за кредитыКак это стало возможным?
Фоторепортажи
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
18:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

В следующий раз, Фрэнки: перелет на флайборде через Ла-Манш провалился

Изобретатель Фрэнки Запата хотел перелететь через Ла-Манш на созданном им флайборде. К сожалению, он осилил лишь половину пути.

В момент, когда Запата собирался дозаправиться на судне, он не справился с управлением и свалился в воду. К счастью, сам изобретатель не пострадал.

Пересечь пролив предполагалось за 20 минут с одной дозаправкой, скорость полета должна была составить 140 км/ч. При попытке приземлиться на судно, чтобы дозаправиться, француз не удержался и упал в воду.

«Это очень большое разочарование. Он должно быть оступился на несколько сантиметров. Мы репетировали этот маневр десятки раз над морем во время непогоды», — сказал французскому телеканалу France’s BFM один из членов команды Запаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Запата хотел своим полетом отметить 110-ю годовщину первого перелета через Ла-Манш, который пилот Луи Блерио осуществил 25 июля 1909 года. Фрэнки Запата стартовал в четверг с пляжа поселка Сангат, что близ города Кале, около 9:00 по местному времени (7:00 по Гринвичу). Точное время перелета рассчитать было сложно: все зависело от погодных условий и наличия судов в море. Приземлиться Запата должен был на берегу бухты Святой Маргариты около британского порта Дувр.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Украина задержала российский танкер. Экипаж отпустили домой
В России признан нежелательным "Атлантический совет". Он отрицает, что р...
СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Норвегии пожаловались на вторжение «русских лососей»
Оскорбивший Путина грузинский телеканал останется в оппозиции
Девушка создает невероятные картины из ниток с помощью алгоритма
Шестилетний мальчик стал охранником Рамзана Кадырова
Здоровье
Медленная ходьба грозит скорым инвалидным креслом Пожилые люди, которые стали медленнее ходить, могут вскоре потерять способность к самостоятельному передвижению.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Mitsubishi Pajero Sport после обновления перестал «плакать» Спустя четыре года после премьеры рамный внедорожник Mitsubishi пережил первый плановый рестайлинг
Кино
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских знаменитостей моложе 40 лет
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Дети
8 звездных мам, которые растят детей без отцов Эти звезды расстались с мужьями и взяли все тяготы материнства на себя
Леди
Выбор блогеров: лучшие приборы для кожи и волос с Aliexpress Поспрашивали у блогеров об их последних интернет-покупках и нашли много примечательных плоек, фенов, массажеров и даже ирригаторов.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь