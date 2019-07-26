Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Швейцарии банки каждый месяц «доплачивают» клиентам за кредитыКак это стало возможным?
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
14«Трамп, знающий латынь»
02:16 (мск), источник: Аргументы и факты

Власти Чечни рассказали об обязанностях шестилетнего «охранника» Кадырова

Мальчик будет заниматься детскими играми, задач по охране политика у него не будет.

Источник: РИА "Новости"

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал, что будет входить в обязанности шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, которого приняли на службу в качестве охранника Рамзана Кадырова.

Умаров объяснил, что никаких задач по охране у ребенка не будет, его лишь одарили подарками, не возложив обязанностей.

Мальчик будет заниматься своими детскими играми, пока ему не надоест.
Джамбулат Умаров
цитата по РИА Новости

Также министр выразил надежду, что в дальнейшем ребенок выберет мирную профессию, а страсть к оружию закончится играми.

Родители 6-летнего ребенка ранее выложили в сеть видео с рассказом Магомеда-Эми о том, что он хочет охранять чеченского лидера.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого Рамзан Кадыров принял его на службу охранником. Ребенку выделили амуницию и обмундирование, а игрушечное оружие купили в детском магазине.

Российские учителя: нас понизили до статуса прислуги
Что известно о задержанном Украиной российском танкере
Соперник погибшего российского боксера отказался от денег за бой
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Что может помешать возвращению США на Луну
В Норвегии пожаловались на вторжение «русских лососей»
Баллы ЕГЭ за золотую медаль предложили увеличить
Здоровье
Медленная ходьба грозит скорым инвалидным креслом Пожилые люди, которые стали медленнее ходить, могут вскоре потерять способность к самостоятельному передвижению.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Mitsubishi Pajero Sport после обновления перестал «плакать» Спустя четыре года после премьеры рамный внедорожник Mitsubishi пережил первый плановый рестайлинг
Кино
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских знаменитостей моложе 40 лет
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Нужна помощь мне очень 519
Не знаю как поступить 200
Приятный удивительный не реальный шок 133
Живая вакцина полио и садик 112
Леди
Лорак, Бузова, Валерия: все звезды на фестивале «Жара» Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь