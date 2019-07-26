02:16 (мск), источник: Аргументы и факты
Власти Чечни рассказали об обязанностях шестилетнего «охранника» Кадырова
Мальчик будет заниматься детскими играми, задач по охране политика у него не будет.
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал, что будет входить в обязанности шестилетнего
Умаров объяснил, что никаких задач по охране у ребенка не будет, его лишь одарили подарками, не возложив обязанностей.
Мальчик будет заниматься своими детскими играми, пока ему не надоест.
Также министр выразил надежду, что в дальнейшем ребенок выберет мирную профессию, а страсть к оружию закончится играми.
Родители 6-летнего ребенка ранее выложили в сеть видео с рассказом
После этого Рамзан Кадыров принял его на службу охранником. Ребенку выделили амуницию и обмундирование, а игрушечное оружие купили в детском магазине.