01:34 (мск), источник: Lenta.Ru
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
В марте 2019 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на Луну не позднее 2024 года. Тогда на эти цели
Прежде всего речь идет об ускорении постройки сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) и разработке международной окололунной станции Gateway. Важно, что реализация намеченных планов добавила немало работы лоббистам интересов НАСА в Конгрессе Соединенных Штатов и потребовала увольнения заместителя руководителя космического агентства по пилотируемым программам Уильяма Герстенмайера.
Реализация программы Artemis должна состояться в две фазы, первая из которых делает акцент на «скорости», а вторая — на «устойчивости». По словам Брайденстайна, основной задачей первой фазы является обеспечение к 2024 году высадки американцев в районе Южного полюса Луны, где обнаружены запасы водяного льда. В рамках второй фазы НАСА совместно с международными партнерами к 2028 году должно обеспечить устойчивое присутствие человека на поверхности и орбите Луны.
Первая фаза Artemis предполагает три запуска SLS с космическим кораблем Orion в головной части. В ходе миссии Artemis-1 планируется беспилотный облет Луны, Artemis-2 (в 2023 году) — пилотируемый, Artemis-3 — спуск астронавтов на поверхность естественного спутника Земли. Одновременно с этим на орбите и поверхности Луны должно начаться развертывание соответствующей инфраструктуры, для чего будут привлекаться сторонние подрядчики.
В рамках Artemis наиболее высокая степень готовности наблюдается у многоразового космического корабля Orion.
Создаваемый американской
Первый полет (в беспилотном режиме) Orion совершил в декабре 2014 года при помощи стартовавшей с площадки номер 37 базы
Вторые (и тоже успешные) испытания космического корабля состоялись в июле 2019 года, когда Orion стартовал с площадки номер 46 базы ВВС на мысе Канаверал при помощи первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-118 Peacekeeper.
Тогда космический корабль, за 55 секунд поднявшись на высоту 9,5 километра, включил три двигателя системы аварийного спасения, после чего на скорости более 1300 километров в час ушел в сторону от носителя, достигнув высоты 13,4 километра. Падение Orion в Атлантический океан произошло на 28 секунде после включения двигателей системы аварийного спасения и завершилось через три минуты после старта носителя.
Выступая в Космическом центре Кеннеди (Флорида),
В отличие от Orion, готовность SLS нельзя считать достаточной, в чем НАСА и головной разработчик сверхтяжелой ракеты, американская аэрокосмическая компания Boeing, фактически обвиняют друг друга. В частности, космическое агентство отмечало недостаточное количество технических специалистов, которых изначально компания задействовала в сборке центрального блока (первой ступени) сверхтяжелой ракеты.
В свою очередь Boeing пожаловался на пересмотр НАСА требований к конструкции носителя, потребовавшем замены ставших устаревшими технических решений.
Одновременно со взаимной критикой Boeing и НАСА, к указанным сторонам регулярно предъявляет претензии Счетная палата США. В последнем отчете, опубликованном в июне 2019 года, регулятор обвиняет НАСА в увеличении стоимости разработки SLS, а Boeing — в получении вознаграждения за работы по сверхтяжелой ракете, создание которой сталкивается с регулярными задержками.
Отставание в готовности миссии Artemis-1, связанное с Orion, оценивается всего в 50 суток, тогда как относящееся к SLS — уже в 180−360. Одним из способов своевременного запуска Artemis-1, намеченного на июнь 2020 года, называется пропуск статических огневых испытаний четырех ракетных двигателей RS-25 в составе центрального блока SLS. Отказ от данной процедуры, подготовка и проведение которой требуют продолжительного времени, маловероятен, поскольку спровоцирует высокие риски для безопасности Artemis-1 и негативную реакцию Комитета Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту, возглавляемого республиканцем из Миссисипи (в этом штате находится Космический центр Стенниса, где должны проходить испытания первой ступени сверхтяжелого носителя) Роджером Викером. Выполнение процедуры, с другой стороны, сделает труднореализуемым запуск Artemis-1 ранее конца 2021 года.
Особенностью Artemis, по сравнению с предыдущей американской лунной программой Apollo, является необходимость в развертывании на окололунной орбите международной станции Gateway, которая должна стать промежуточным пунктом перелета с Земли на Луну.
Поскольку проект Gateway предполагает размещение станции на высокоэллиптической орбите (3 тысячи на 70 тысяч километров) вокруг естественного спутника Земли, а переносимый Orion запас топлива недостаточен для отправки на поверхность Луны астронавтов сразу с космического корабля, возникает потребность в разработке межорбитального буксира и лунного
Тем не менее уже известны (американские) компании, которые построят первые два модуля Gateway. Maxar Technologies должна построить
Интересно, что выбор Northrop Grumman в качестве подрядчика для строительства Gateway в НАСА объяснили тремя причинами: опытом компании в разработке Cygnus, проведенными усовершенствованиями грузовика и габаритами модуля (шесть метров в длину и три метра в диаметре), допускающими использование ракет с уже имеющимися головными обтекателями.
Пока в Artemis и Gateway в качестве подрядчиков такие американские компании, как SpaceX и Blue Origin, не включены. Однако наверняка это произойдет позднее, поскольку только в распоряжении первой имеется действующий сверхтяжелый носитель Falcon Heavy, все три пуска которого были успешными, и лишь вторая на собственные средства разрабатывает лунный посадочный аппарат Blue Moon, двигатель которого BE-7 был впервые испытан в мае 2019 года. Запуск Blue Moon к Луне Blue Origin намерена провести в 2023 году, для чего планирует использовать собственный носитель New Glenn (с многоразовой первой ступенью), первый полет которого ожидается в 2021 году.
Реализации Artemis и развертыванию Gateway могут помешать несколько причин, из которых технологические явно не являются ведущими.
Конкурентов у США практически нет — ЕС и Япония не планируют самостоятельно посещать Луну, а Китай фактически до сих пор даже не располагает надежной тяжелой ракетой (из двух пусков Long March 5 один был неудачным). Индия до сих пор не запустила собственный пилотируемый корабль, а действия России по освоению дальнего космоса не распространяются дальше громких заявлений и расходования бумаги.
В пересчете на современные цены полная стоимость всей программы Apollo превышает 250 миллиардов долларов. Тем не менее даже сегодня среднегодовой бюджет НАСА, рассчитываемый в долях национального валового внутреннего продукта (ВВП), почти в три раза меньше, чем полвека назад.
Ежегодно на Orion и SLS государство тратит более пяти миллиардов долларов. Отправка людей на Луну именно в 2024 году требует в общей сложности дополнительно 20−30 миллиардов долларов (то есть 4−6 миллиардов долларов ежегодно), тогда как на следующий год финансирование Artemis увеличено пока всего на 1,6 миллиарда долларов.
Говоря о политике, стоит отметить, что в случае, если на выборах президента США, запланированных на ноябрь 2020 года, победит не республиканец Трамп, а демократ, лунная программа наверняка прекратит свое существование в своем текущем виде. Так уже было, когда демократ Барак Обама свернул программу Constellation, работы над которой начались при республиканце Джордже
Тем не менее амбиции, которые позволили США опередить СССР и высадиться на Луну, сохраняются до сих пор — если Вашингтон увидит качественные изменения в китайской лунной программе, то наверняка сделает все возможное, чтобы первым в XXI веке высадиться на естественный спутник Земли.