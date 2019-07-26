02:06 (мск), источник: РИА Новости
Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости.
Через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9, для которой этот запуск стал вторым, совершила вертикальную посадку неподалеку от места старта.
Как сообщил ведущий трансляции, в 1.11 мск, через 10 минут после старта, грузовой корабль штатно отделился от
Грузовой корабль должен доставить на орбиту около 2,5 тонны груза, в том числе материалы для нескольких десятков научных экспериментов, в том числе
Грузовой корабль будет оставаться на орбите чуть менее месяца, его возвращение на Землю запланировано на 20 августа. Dragon является на сегодня единственным грузовым кораблем, способным возвращать грузы с МКС на Землю.