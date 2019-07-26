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09:59 (мск), источник: РИА Новости

Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра

ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета «Бэйцзин Циннянь бао».

Уникальная находка была сделана 23 июля, когда девятилетний школьник Чжан Янчжэ из города Хэюань вместе с мамой Ли Сяофан гулял возле моста через реку Дунцзян. На переходной тропе возле моста они заметили окаменелость, напоминающую яйцо динозавра, после этого они немедленно сообщили о находке в соответствующие органы. Как позже объяснили специалисты, находке поспособствовало наводнение, которое размыло почву возле моста.

Мама мальчика рассказала, что находку сделал именно мальчик, который после частых посещений местного палеонтологического музея знал, как могут выглядеть яйца динозавров, и поэтому понял, что перед ним не просто камень.

Как позже сообщил заместитель директора исследовательского отдела Палеонтологического музея города Хэюань Хуан Чжицин, когда они услышали новость, то вместе с полицией поспешили на место. Специалистам удалось обнаружить целую кладку из 11 окаменелых яиц диаметром около 9 сантиметров каждое, по предварительным оценкам, яйца относятся к позднему меловому периоду.

Хуан Чжицин подчеркнул, что благодаря местному составу почвы и подземным водам окаменелости прекрасно сохранились, что является большой редкостью.

Это уже не первая такая находка в этом районе, в 1999 году в 500 метрах от нынешних раскопок обнаружили окаменелые яйца нескольких видов динозавров.

Раскопки в этом районе продолжатся, ученые рассчитывают обнаружить здесь и другие находки. А 11 яиц, обнаруженных благодаря школьнику, можно будет увидеть в местном музее уже через год.

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