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10:04 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов.

Источник: РИА Новости
Новость
Итоги выборов в Раду: пять главных фактов

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,16%, свидетельствует онлайн-табло.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05%, на третьем — партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%.

В первую пятерку также попали партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

Остальные не преодолели пятипроцентный барьер.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.

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