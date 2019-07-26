10:04 (мск), источник: РИА Новости
ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов.
Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,16%, свидетельствует
На втором месте — «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05%, на третьем — партия
В первую пятерку также попали партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).
Остальные не преодолели пятипроцентный барьер.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.