11:01 (мск), источник: Интерфакс
Жара в Париже создала угрозу обрушения свода в Нотр-Даме
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Архитектор Филипп Вильнев, отвечающий за реставрацию исторических монументов во Франции, заявил, что
Стыки и каменная кладка могут пересохнуть и утратить прочность: вода, которая впиталась в каменные конструкции, испарится, после они начнут трескаться, что может привести к обрушению.
Накануне во французской столице был установлен температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до 42,6 градуса по Цельсию. Этот показатель стал самым высоким для Парижа за всю историю наблюдений.
Пожар в