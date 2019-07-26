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11:01 (мск), источник: Интерфакс

Жара в Париже создала угрозу обрушения свода в Нотр-Даме

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Архитектор Филипп Вильнев, отвечающий за реставрацию исторических монументов во Франции, заявил, что из-за жары повысился риск обрушения пострадавшего от пожара свода собора Парижской Богоматери, сообщает телеканал France 2.

Источник: Reuters

Стыки и каменная кладка могут пересохнуть и утратить прочность: вода, которая впиталась в каменные конструкции, испарится, после они начнут трескаться, что может привести к обрушению.

Из-за аномально высокой температуры в Париже восстановительные работы в Нотр-Даме остановлены. Их должны возобновить через несколько дней.

Накануне во французской столице был установлен температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до 42,6 градуса по Цельсию. Этот показатель стал самым высоким для Парижа за всю историю наблюдений.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля, обрушились шпиль здания и крыша.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

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11:13 (мск)© Ньюстюб
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