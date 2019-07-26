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13:35 (мск), источник: РИА Новости

Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президента России Владимира Путина пригласят в Польшу на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц в начале 2020 года, сообщил в эфире Польского радио пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

Источник: Reuters

«На мероприятия, которые будут организованы музеем Аушвиц в начале следующего года, такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт. Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать», — сказал Спыхальский.

Ранее Варшава заявила, что не пригласила представителей России на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть — к Советскому союзу. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941—1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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