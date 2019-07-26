Пользователи Сети застыдили невесту из-за кольца в виде Микки Мауса

Девушка из США, пожелавшая остаться анонимной, опубликовала в закрытой группе на Facebook свое необычное обручальное кольцо.
Украшение выполнено из белого золота с бриллиантами и, видимо, стоит немалых денег. Но пользователям не понравился дизайн, ведь кольцо выполнено в форме головы Микки Мауса.
Будущая невеста призналась, что она большая поклонница мультфильмов от Дисней, а потому кольцо стало для нее идеальным вариантом. Кроме того, упаковано оно было в розовый покеболл, в котором обычно продают фигурки покемонов.
После этого пользователи Сети подняли девушку на смех.
В комментариях они написали, что кольцо выглядит как детская игрушка, и взрослой женщине не стоит носить кольцо с Микки Маусом, тем более, если оно обручальное.
Кстати, в начале лета японские ювелиры представили линейку обручальных колец специально для фанатов покемонов. Украшения выполнены из драгоценных металлов и декорированы узнаваемыми атрибутами разных карманных монстров.