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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рай перфекциониста: художник создает удивительные картины из еды

Гармония цвета и форм.

Художник Адам Хиллман прославился в соцсетях благодаря своим невероятным картинам и узорам, которые он вручную собирает из еды. Адам выбирает продукты похожих цветовых оттенков, а затем нарезает и раскладывает их определенным образом, чтобы получились нужные узоры.

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Эти невероятно гармоничные картины можно рассматривать очень долго. Каждый паттерн Адам собирает по несколько часов, предварительно зарисовывая свои идеи на бумаге.

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Все картины — тщательно продуманная и кропотливая работа, художник никогда не прибегает к цифровым манипуляциям при создании своих картин.

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Екатерина Гура

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