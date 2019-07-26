13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рай перфекциониста: художник создает удивительные картины из еды
Гармония цвета и форм.
Художник Адам Хиллман прославился в соцсетях благодаря своим невероятным картинам и узорам, которые он вручную собирает из еды. Адам выбирает продукты похожих цветовых оттенков, а затем нарезает и раскладывает их определенным образом, чтобы получились нужные узоры.
Эти невероятно гармоничные картины можно рассматривать очень долго. Каждый паттерн Адам собирает по несколько часов, предварительно зарисовывая свои идеи на бумаге.
Все картины — тщательно продуманная и кропотливая работа, художник никогда не прибегает к цифровым манипуляциям при создании своих картин.
Екатерина Гура