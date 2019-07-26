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14:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Телеведущего Соловьева проверят на хулиганство

Главное управление МВД России по Свердловской области определит, есть ли в действиях телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург городом бесов, состав по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Znak.com, свердловская прокуратура завершила проверку по обращению екатеринбургского адвоката Андрея Бельянского и передала материалы в региональное ГУ МВД.

Если полицейские установят, что Соловьев нарушил закон, то, согласно позиции областной прокуратуры, можно будет требовать от Генпрокуратуры удалить информацию и ограничить доступ к сайту радиостанции «Вести FM», где хранится запись выступления Соловьева.

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Пожаловавшийся на слова ведущего Андрей Бельянский заявил, что Соловьев высказал субъективное мнение в оскорбительной форме, «унижающей честь, достоинство или деловую репутацию истца», и должен компенсировать моральный вред. Кроме того, юрист просил проверить заявления Соловьева на предмет наличия информации, отвечающей признакам статьи о «явном неуважении к обществу, государству, официальным государственным символам РФ» (15.1−1 ФЗ-149). Юрист также направил обращение в прокуратуру Москвы, чтобы там решили, возбуждать ли в отношении ведущего дело по статье «Оскорбление» (части 2 статьи 5.61 КоАП).

В середине мая в эфире «Вести FM» Соловьев назвал бесами противников строительства православного храма в сквере в Екатеринбурге. «Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — подчеркнул он, размышляя об участниках протестных акций. «Мне очень интересно знать, что они уже с криком “Мы не бесы!” в балаклавах — можешь себе представить, да?» — обратился Соловьев к своей соведущей.

Узнав о том, что на него заявили в правоохранительные органы, Соловьев продолжил называть выступавших против сноса сквера и возведения храма екатеринбуржцев бесами. «С удовольствием буду с вами в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь! С радостью, коль судьба моя изгонять бесов! — сказал в эфире Соловьев. — Вы бесы, о которых я и 15, и 20, и 30 лет назад говорил. Вы бесы и в Бога не веруете!».

Акции протеста против строительства храма в зеленой зоне в центре Екатеринбурга начались 13 мая и продлились неделю. Они сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство было приостановлено, в городе провели опрос горожан о новом месте для собора. Местная епархия РПЦ решила не настаивать на возведении храма именно в сквере. Строительство храма возобновится не раньше конца 2020 года.

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Ранее в июле оппозиционер Алексей Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии, где у него есть два особняка. После публикации фотографии документа они вступили в перепалку, обменявшись обвинениями и оскорблениями в сети.

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