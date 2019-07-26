13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Шри-Ланке показали гигантский сапфир стоимостью $2,5 миллиона
Весит он 332 карата.
Уникальный голубой сапфир, принадлежащий ювелирной компании Tiesh, выставлен на обозрение в розничном магазине бренда в городе Канди на
Камень, который был найден в городе Раквана, изначально был намного больше. Он весил более 200 тысяч карат, что составляет примерно 40 килограммов.
Он установлен на вершине золотой короны. Этот сапфир — один из самых крупных в мире среди выставленных на продажу.
Екатерина Гура