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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Шри-Ланке показали гигантский сапфир стоимостью $2,5 миллиона

Весит он 332 карата.

Уникальный голубой сапфир, принадлежащий ювелирной компании Tiesh, выставлен на обозрение в розничном магазине бренда в городе Канди на Шри-Ланке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Камень, который был найден в городе Раквана, изначально был намного больше. Он весил более 200 тысяч карат, что составляет примерно 40 килограммов.

Голубой звездчатый сапфир, который можно увидеть в магазине, весит 332 карата и стоит 2,5 миллиона долларов.

Он установлен на вершине золотой короны. Этот сапфир — один из самых крупных в мире среди выставленных на продажу.

Екатерина Гура

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