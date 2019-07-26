Just another gif of a dog chasing a ball. pic.twitter.com/tGJktsF3C8— Cor Raven (@CorRaven) July 23, 2019
13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантская ящерица с мячом стала звездой соцсетей (видео)
Ролик моментально стал вирусным.
Пользователь Twitter с ником Cor Raven в конце июля опубликовал забавное короткое видео с огромной ящерицей, которое моментально стало популярным.
В ролике гигантское существо медленно шествует по кухне дома, но как только в поле ее зрения появляется мячик, животное теряет над собой контроль и очень живо бежит его догонять. Свое видео Cor Raven подписал как: «Еще одна гифка собаки, преследующей мяч».
Пользователи Twitter пришли в восторг от увиденного. Многие оценили скорость и активность гигантской ящерицы, а некоторые стали шутить над странным внешним видом «собаки» на видео.
Екатерина Гура