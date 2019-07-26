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13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская ящерица с мячом стала звездой соцсетей (видео)

Ролик моментально стал вирусным.

Пользователь Twitter с ником Cor Raven в конце июля опубликовал забавное короткое видео с огромной ящерицей, которое моментально стало популярным.

В ролике гигантское существо медленно шествует по кухне дома, но как только в поле ее зрения появляется мячик, животное теряет над собой контроль и очень живо бежит его догонять. Свое видео Cor Raven подписал как: «Еще одна гифка собаки, преследующей мяч».

Пользователи Twitter пришли в восторг от увиденного. Многие оценили скорость и активность гигантской ящерицы, а некоторые стали шутить над странным внешним видом «собаки» на видео.

У меня тоже есть собака, и она настоящий геймер.
Какая странная у тебя собака
А кто тут у нас хороший мальчик?
Что это за порода собаки?
Как быстро она перешла от стадии «я слишком ленива, чтобы ходить» до стадии «посмотрим, смогу ли я разогнаться до 140 км в час»

Екатерина Гура

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