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16:27 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

ВЦИОМ: Уровень доверия Путину увеличился до 73%

Уровень одобрения деятельности президента России составил 65,2%, уровень доверия Владимиру Путину составил 73%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Источник: РИА "Новости"

ВЦИОМ представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 15 по 21 июля положительно скорректировался до 65,2%. … На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73% респондентов (не доверяют 23,8%)», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, зафиксирована положительная динамика оценки работы премьер-министра и правительства России — 38,3% и 41,8% соответственно. На прямой вопрос о доверии Дмитрию Медведеву положительно ответили 38,1% респондентов, Владимиру Жириновскому — 35,5%, Геннадию Зюганову — 35,2%, Сергею Миронову — 28,7% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 31%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 15 по 21 июля, занимают Сергей Шойгу (13,7%) и Сергей Лавров (10,3%).
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Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33%, КПРФ — 14,7%, ЛДПР — 12,6%, «Справедливой России» — 6,1%.

Опрос проведен с мая по июль 2019 года посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%.

Весной глава ВЦИОМ назвал сенсационными результаты майского опроса доверия Путину. Тогда уровень одобрения деятельности президента составил 66%, о своем доверии Путину заявили 72,3% опрошенных.

В июне политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «серьезно поколебать рейтинг наших политиков со стажем невозможно. Все, что наработано за долгие годы, все остается в рейтинге и амплитуда колебаний понятна, обычно она не превышает 10%».

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