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17:13 (мск), источник: Журнал OK!

«ЖАРА» в Баку: EMIN с женой Алёной Гавриловой, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и другие гости второго дня фестиваля

В столице Азербайджана на террритории одного из красивейших курортов Sea Breeze Resort продолжается масштабный музыкальный фестиваль «ЖАРА».

Главными героями второго фестивального дня стали Григорий Лепс и Стас Михайлов, устроившие на сцене настоящий баттл с исполнением своих самых громких хитов, и группа «Любэ», чей творческий вечер завершил концертную программу. Звездные коллеги представляли зрителям кавер-версии песен этих артистов, а также выходили петь с ними дуэтом. Так, со Стасом Михайловым выступили Тамара Гвердцетели, Сергей Жуков, Жасмин, Слава, а с Григорием Лепсом — Стивен Сигал, EMIN, Диана Арбенина, группа Cosmos Girls. На красной ковровой дорожке появились EMIN с супругой Алёной Гавриловой, Филипп Киркоров, Лейла Алиева, Денис Клявер, Элина Чага, Artik&Asti и другие.

Григорий Лепс, Анита Цой, Стас Михайлов Иван Пономаренко Диана Арбенина Иван Пономаренко Регина Бурд и Сергей Жуков Иван Пономаренко Жасмин Иван Пономаренко Artik&Asti Иван Пономаренко Лейла Алиева Иван Пономаренко Филипп Киркоров Иван Пономаренко EMIN с женой Алёной Гавриловой Иван Пономаренко.

Группа 'Фабрика' Сергей Кожевников с супругой Екатериной Элина Чага Денис Клявер с супругой Ириной Группа 'Новые самоцветы' Cosmos Girls Григорий Лепс с супругой Анной Брендон Стоун Группа 'Отпетые мошенники'.

«Сегодня мы вместе со звездным составом фестиваля посетили закрытую премьеру нашего фильма “ЖАРА”, который мы снимали на прошлом фестивале, и который вы увидите во всех кинотеатрах России и Азербайджана с 5 сентября, — рассказал соорганизатор музыкального праздника Эмин Агаларов. — В съемках фильма приняло участие рекордное количество звезд, а в главной роли снялась известная актриса Диана Пожарская. Судя по тому, как артисты остались довольны просмотром фильма, мы возлагаем на него большие надежды и надеемся, что “ЖАРА” понравится зрителем также сильно, как и нам! Что касается второго дня фестиваля, я считаю, что это был легендарный день, который запомнится всем надолго: уговорить Григория Лепса и Стаса Михайлова устроить баттл пока не удавалось никому!».

EMIN и Григорий Лепс Слава и Стас Михайлов Леонид Агутин Яна Чурикова Стивен Сигал с супругой Алёна Шишкова Николай Расторгуев Тилль Линдеманн и Эмин Агаларов Рита Дакота и MBAND Яна Кошкина и Константин Тарасюк.

В этом году помимо главной сцены на побережье установлены два бассейна с двумя дополнительными сценами. Организаторы максимально задействовали все технические мощности и возможности фестиваля, увеличили зона фудкорта и VIP-зоны, обновили площадку, расширили ассортимент сувенирной продукции.

Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» продлится до 28 июля.

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