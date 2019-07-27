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10:53 (мск), источник: ТАСС

Город под водой. Археологи раскрывают тайны крымской Атлантиды

МЫС ТАКИЛЬ /Республика Крым/, 27 июля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Замдиректора крымского Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев отметил, что археологов в Акре привлекает уникальная сохранность памятника.

Археологи, изучающие ушедший под воду древний город Акра, намерены в 2020 году возобновить раскопки той части, которая сохранилась на поверхности. Какие тайны может хранить крымская Атлантида — а именно так называют город — узнавал корреспондент ТАСС.

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«Под водой находится 90% Акры и 10% на берегу. С прошлого года море завоевало еще полтора метра береговой линии. Сухопутную часть мы в срочном порядке начнем раскапывать в следующем году. А часть работ продолжится под водой», — сказал ТАСС замдиректора крымского Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Поиски Акры на суше велись давно, город упомянут во многих исторических источниках. В 1982 году местный житель обнаружил на берегу старинные монеты и отнес их в музей. Ученые тогда предположили, что здесь могло находится древнее поселение: была снаряжена экспедиция, которая подтвердила, что под водой находится город — и город этот Акра.

Крымская Атлантида

Населенный пункт, который, по версии ученых, основали выходцы из крупнейших городов Боспорского государства — Нимфея или Пантикапея — был известен как портовый. Он занимал северо-восточную оконечность мыса Такиль и входил в состав Боспорского царства до начала IV в.

На рубеже старой и новой эры Акра, площадь которой составляла около 3,5 га, почти полностью ушла под воду на глубину до 4 м из-за поднятия уровня воды Черного моря.

Ведущий научный сотрудник Эрмитажа и научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Сергей Соловьев напомнил, что за последние 10 лет удалось открыть около 5% площади города — это отдельные ранее жилые постройки, башни.

В нынешней экспедиции, которая открылась в начале июля и завершится 1 августа, сообщил он ТАСС, обследовано 70 м бывшей оборонительной стены, произведена ее расчистка. В целом изучено уже 170 м, какова была ее полная протяженность — предмет дальнейших исследований. Изучение Акры, говорят ученые, позволит получить данные еще об одном малоизвестном древнем городе.

По словам Соловьева, археологов в Акре привлекает, прежде всего, уникальная сохранность памятника. Чаще всего прибрежные античные города подвергались природным разрушениям, техногенным, антропогенным и другим воздействиям.

Акра же была расположена высоком мысе, который размывался, но постепенно: так, город оказался «законсервирован» под толщей песка и воды.

Артефакты древнего города

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Лагерь археологов располагается на узкой полосе песчаной косы, отделяющей Черное море от озера Яныш. На берегу — палатки с флагами археологической экспедиции: Эрмитажа, Черноморского центра подводных исследований, Института истории материальной культуры РАН, Русского географического общества (РГО). Под навесом сложены баллоны для аквалангистов, рядом с ними — стол для находок, место для их осмотра и очистки.

Нынешний археологический сезон принес ряд находок, среди которых деревянный гребень и сосуды для благовоний, остатки амфор. В целом, говорит Вахонеев, найти полностью сохранившийся сосуд в Акре очень трудно. «В основном попадается множество черепков от глиняной посуды, монеты», — отметил он.

Помощники археологов

Вот уже третий сезон в экспедиции помогают волонтеры РГО, которых отбирают для участия на конкурсе. 10 квалифицированных дайверов во время экспедиции слушают и курс лекций по археологии, в том числе подводной. «Они наши первые помощники, потому что археологи руководят, а наши “руки” под водой — это волонтеры», — отметил замдиректора крымского Черноморского центра подводных исследований.

Раиса Новицкая — историк из крымского Судака — участвует в подводных исследованиях не первый год, получает второе высшее образование в Севастопольском государственном университете по специальности «Морская археология».

Погружения у нас начинаются с восьми утра, под водой находимся примерно до полутора часов, потом отдых на берегу, обед и снова под воду. Копать интересно, пошли сейчас как раз находки. Нашли две амфоры, правда, поврежденные.

«Еще не поднимали, так как их необходимо сфотографировать, снять на видео — для фиксации места находки», — пояснила она.

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Поднятые со дна находки очищают от водорослей и ракушек, зарисовывают и отправляют на дальнейшее исследование. 23-летняя студентка архитектурного вуза Санкт-Петербурга Лиза Дворщенко работает в экспедиции по исследованию Акры третий год: сейчас девушка тщательно очищает щеткой фрагменты древних амфор и другой, по-видимому, кухонной утвари, доставленной на поверхность. Она также часто работает под водой, помогая археологам как волонтер РГО. «Погружаясь под воду, ты как бы погружаешься и в другую эпоху, можешь видеть, как люди жили раньше. Даже очищая камень от водорослей, я понимаю, что это не бездушный материал, он являлся частью стены, а стена — это дом, где когда-то жили люди», — делится она впечатлениями.

В прошлом году девушке удалось найти античную монету и ручки амфор с клеймами. Мечта Лизы в будущем — создать визуальный проект-реконструкцию древней Акры.

Перерыв на обед

В археологическом лагере — перерыв. У закопченного казана на раскладном табурете с пиратской банданой на голове сидит еще один участник экспедиции, матрос-спасатель Денис Ефремов из Санкт-Петербурга.

Отдохнуть удается между спусками под воду: можно отлучиться на полевую кухню, чтобы съесть плов по-керченски, который полюбили почти все члены экспедиции. «Вкус потрясающий», — отметил Денис.

Местным рецептом с археологами поделились рыбаки: для приготовления используют мидии, которые начиняют рисом, луком и морковью.

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