11:08 (мск), источник: Газета.Ру
Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые
Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
В яблоках было найдено огромное количество полезных бактерий, способных оказывать положительное влияние на организм человека, в частности — на
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что 90% полезнейших
Таким образом, чтобы получить пользу от фрукта, его необходимо съедать вместе с огрызком.