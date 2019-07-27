14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены останки самой маленькой в мире обезьяны
Им 18 миллионов лет.
Команда перуанских и американских ученых обнаружила в джунглях Амазонки останки самой маленькой ископаемой обезьяны, пишет Phys.org.
В распоряжении ученых оказался окаменелый зуб, по которому они идентифицировали неизвестный ранее вид. Он получил название Parvimico materdei. Находка помогает преодолеть разрыв в 15 миллионов лет в истории обезьян Нового Света.
Останки обнаружены на берегу реки Рио-Альто-Мадре-де-Диос в
Считается, что обезьяны прибыли в Южную Америку из Африки около 40 миллионов лет назад.
Анна Лысенко