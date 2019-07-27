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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены останки самой маленькой в мире обезьяны

Им 18 миллионов лет.

Источник: Wout Salenbien, Duke University

Команда перуанских и американских ученых обнаружила в джунглях Амазонки останки самой маленькой ископаемой обезьяны, пишет Phys.org.

Она жила 18 миллионов лет назад, была не тяжелее хомяка и питалась фруктами и насекомыми.

В распоряжении ученых оказался окаменелый зуб, по которому они идентифицировали неизвестный ранее вид. Он получил название Parvimico materdei. Находка помогает преодолеть разрыв в 15 миллионов лет в истории обезьян Нового Света.

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Останки обнаружены на берегу реки Рио-Альто-Мадре-де-Диос в юго-восточном Перу. Исследователи просеивали местный песчаник и гравий в поисках окаменелых зубов и фрагментов костей доисторических животных. Кроме зуба обезьяны, они обнаружили сотни окаменелостей грызунов и летучих мышей.

Считается, что обезьяны прибыли в Южную Америку из Африки около 40 миллионов лет назад.

Анна Лысенко

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