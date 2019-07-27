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15:20 (мск), источник: Интерфакс

Путин на глубоководном аппарате отправился к затонувшей в годы войны подлодке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин в субботу начал глубоководное погружение в районе острова Гогланд на аппарате «C-explorer 3.11».

Цель погружения — затонувшая в годы Великой Отечественной войны подлодка Щ-308. Субмарина была обнаружена экспедицией Русского географического общества (РГО).

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Путин давно интересуется подводными исследованиями и неоднократно принимал участие в экспедициях РГО.

Первый раз на борту батискафа Путин побывал в 2009 году — с помощью глубоководного аппарата «Мир» он совершил погружение на дно Байкала, чтобы ознакомиться с флорой, фауной и природными ресурсами уникального озера.

В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата «Олег», а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.

Кроме того, президент уже дважды пробовал себя в роли водолаза: в 2009 году на Байкале он погружался не только в батискафе, но и с аквалангом, а в 2011 году также с аквалангом исследовал дно Таманского залива, там, где затоплена часть античного города Фанагория.

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