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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Заброшенная деревня в Китае стала туристической Меккой (фото)

Она «исчезла» с карт в 2002 году.

Деревня Хутуван в Китае стала привлекать все больше туристов. Они едут своими глазами увидеть, как природа отвоевывает у людей их бывшие жилища, превращая их в зеленую сказку.

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Хутуван была построена рыбаками на островке Шэншань — одном из 400 островов Шэньси к востоку от Шанхая. Еще в 1980-х здесь жило около 3 тысяч человек. Постепенно проблемы с доставкой продовольствия, отсутствием работы и возможности получить образование заставили людей перебраться на материк. Официально деревня «исчезла» с карт в 2002 году.

С тех пор в Хутуване хозяйствует природа. Увитые плющом здания стали напоминать домики из сказки. Полюбоваться красотой едут туристы со всего мира. Пустующая деревня неожиданно стала приносить неплохой доход в бюджет региона.

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Анна Лысенко

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