17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Заброшенная деревня в Китае стала туристической Меккой (фото)
Она «исчезла» с карт в 2002 году.
Деревня Хутуван в Китае стала привлекать все больше туристов. Они едут своими глазами увидеть, как природа отвоевывает у людей их бывшие жилища, превращая их в зеленую сказку.
Хутуван была построена рыбаками на островке Шэншань — одном из 400 островов Шэньси к востоку от Шанхая. Еще в 1980-х здесь жило около 3 тысяч человек. Постепенно проблемы с доставкой продовольствия, отсутствием работы и возможности получить образование заставили людей перебраться на материк. Официально деревня «исчезла» с карт в 2002 году.
С тех пор в Хутуване хозяйствует природа. Увитые плющом здания стали напоминать домики из сказки. Полюбоваться красотой едут туристы со всего мира. Пустующая деревня неожиданно стала приносить неплохой доход в бюджет региона.
Анна Лысенко