Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Детали»: 50 лет высадке на Луне 50 лет назад американцы высадились на Луне, скептики в этом до сих пор сомневаются
Фоторепортажи
13Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в Гане
22Республика строгого режима
19:25 (мск), источник: Российская газета

Носков: До конца года в РФ запустят два суперсервиса госуслуг

В России до конца года в пилотном формате будут запущены два суперсервиса: оформление европотокола онлайн и сервис, позволяющий гражданам оперативно получить комплекс услуг, связанных с исполнительным производством. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.

Источник: РИА "Новости"

«Все остальные суперсервисы будут запускаться по мере готовности», — уточнил министр.

Суперсервис «Оформление европротокола онлайн» через портал госуслуги и мобильные приложения позволит гражданам самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД оформлять извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно. На все про все будет уходить не более 15 минут. Как ранее уточняли в Минкомсвязи, в ноябре он будет запущен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Читайте также
В 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта

Суперсервис по предоставлению госуслуг, связанных с исполнительным производством, позволит пользователям портала госуслуг — гражданам и предпринимателям — получать в электронном виде расширенные сведения о ходе исполнительного производства. Информация будет выдаваться в течение 30 секунд автоматически, без необходимости личного взаимодействия с уполномоченными службами. При этом повысится ее точность и оперативность. Этот суперсервис в октябре 2019 года планируется запустить в пилотном режиме в Карелии.

«Никакой формальной процедуры отбора пилотных регионов нет. Оценивалась готовность территорий запустить суперсервисы,» — пояснил Носков.

Суперсервисы — комплексные госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, которые граждане смогут получать в автоматическом режиме. Ведется работа по подготовке запуска 25 приоритетных «суперсервисов». Их список был утвержден на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Читайте также
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Актриса Вероника Никонова погибла на Аляске
Путин в батискафе погрузился к месту гибели подлодки Щ-308
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые
Ученые назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
«Спартак» проиграл в матче третьего тура чемпионата России
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением Вы так хотите помочь и искренне не понимаете, что тут сложного? «Просто надо меньше есть и больше двигаться», — говорите вы, а собеседник слушает-слушает, а потом заедает все добрые слова булочкой с маком.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Автомобили «Лада» снова подорожают (третий раз за год) В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%
Кино
Акиньшина с Козловским, Виторган с Нинидзе на премьере в Москве Знаменитости посетили институт «Стрелка», где состоялся показ комедии Кирилла Михановского «Гив ми либерти»
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
44-летний Леонардо ДиКаприо впервые станет отцом По слухам, подруга актера беременна
Леди
Лорак, Бузова, Валерия: все звезды на фестивале «Жара» Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь