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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.

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Источник: РИА Новости

Эксперт напомнила, что высокая температура пришла в европейские страны с волной горячего воздуха их Африки, в то время как в России погодные аномалии объясняются ультраполярным вторжением с Северного полюса. Такой перенос воздушных масс в направлении север-юг — это часть меридиональных процессов.

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«Сейчас идет движение вдоль меридианов. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням», — пояснила она в беседе с «КП».

При этом Позднякова заметила, что «по закону вращения Земли» должен происходить западно-восточный перенос воздушных масс, при котором погода более устойчивая.

Движение воздуха вдоль меридианов, в свою очередь, является проявлением смены климатических эпох, объяснила синоптик. Эпоха западно-восточного переноса длится примерно 25−30 лет, в то время как периоды меридиональных процессов более короткие.

«То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно — если верить летописям, в 16 веке в Европе стояла такая же жара», — заявила собеседница издания.

Позднякова добавила, что пока невозможно предсказать, сколько именно продлится каждая климатическая эпоха.

«История метеонаблюдений длится всего 170 лет, а наша планета гораздо, гораздо старше. Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох — это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор — деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными», — отметила она.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве и на севере европейской части России наступит резкое похолодание.

Так, в столице дневная температура опустится до 11 градусов. В некоторые регионы придут дожди и даже мокрый снег. При этом страны Европы страдают от аномальной жары: на этой неделе в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах и других государствах столбики термометра поднимались до отметки в +42 и выше. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.

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