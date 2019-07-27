27 июля, источник: РИА Новости
На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сын принцессы Монако Стефании, 26-летний Луи Дюкре, женился на своей возлюбленной Мари Шевалье, сообщает People.com.
У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу, и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, — Прим.ред.).
Несмотря на торжественную обстановку собора, свадьба была скромной. Присутствовали только близкие родственники и несколько друзей.
Луи и Мари начали встречаться еще в колледже. О помолвке объявили прошлой зимой во время отдыха во Вьетнаме.