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27 июля, источник: m24.ru

Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников

Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

На встречу c президентом приехали родные 13 погибших офицеров: их жены, дети и родители.

Также присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов и начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев.

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1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. В тот момент судно находилось в российских территориальных водах Баренцева моря. 14 моряков-подводников погибли, отравившись дымом.

Минобороны РФ опубликовало имена и фотографии погибших во время ЧП. В ведомстве отметили, что погибшие моряки не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях с погружением на большую глубину.

Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших. Глава государства также посмертно наградил званиями Героя России четырех подводников: Андрея Воскресенского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова.

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7 июля© Ньюстюб
 Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников
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