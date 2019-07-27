27 июля, источник: m24.ru
Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников
Владимир Путин встретился в
На встречу c президентом приехали родные 13 погибших офицеров: их жены, дети и родители.
Также присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны — начальник Главного
1 июля на
Минобороны РФ опубликовало имена и фотографии погибших во время ЧП. В ведомстве отметили, что погибшие моряки не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях с погружением на большую глубину.
Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших. Глава государства также посмертно наградил званиями Героя России четырех подводников: Андрея Воскресенского, Дениса Опарина, Дмитрия Соловьева, Константина Сомова.
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