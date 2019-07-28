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03:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать

Соседям британского принца Гарри и Меган Маркл выдали инструкцию с правилами поведения c парой. Об этом пишет The Sun.

Источник: AP 2019

Живущим рядом с герцогом и герцогиней Сассекскими запрещено первыми заводить с ними разговор. Кроме того, нельзя гладить собак королевской четы, просить показать сына и класть что-либо в их почтовый ящик.

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Отмечается, что рядом с домом принца Гарри и Меган Маркл проживают около 400 человек. Многие, получив инструкцию, выразили свое недовольство. «Нам никогда не указывали, как вести себя в присутствии королевы. Обычно она радуется, когда люди ее приветствуют и общаются с ней», — сказал один из соседей королевской семьи.

В Букингемском дворце заявили, что герцогу и герцогине Сассекским ничего неизвестно об этих правилах, поскольку идея принадлежала дворцовому чиновнику, передает издание.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл принесла королевской семье миллионы фунтов стерлингов. За последний год выручка с продаж сувениров с символикой британской монархии увеличилась на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов). Так, продажа подарочной продукции принесла королевской семье 21,7 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов) за последние 12 месяцев. Кроме того, был побит рекорд по количеству туристов, посещающих королевские дворцы. За год их число увеличилось с 2,96 миллиона до 3,3 миллиона человек.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской. Спустя год на свет появился первый ребенок пары.

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