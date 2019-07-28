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03:56 (мск), источник: ТАСС

Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни Маус в мультфильмах Disney

ТАСС, 28 июля. Актриса Расси Тейлор, более 30 лет озвучивавшая подругу мышонка Микки Мауса Минни в мультфильмах компании The Walt Disney Company, умерла в США в возрасте 75 лет. Об этом компания сообщила в субботу на своей странице в Twitter.

Источник: AFP 2019

«Минни Маус потеряла свой голос после смерти Расси Тейлор. Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси — легендой Disney, которую любили поклонники по всему миру», — говорится в заявлении.

По данным журнала The Hollywood Reporter, актриса умерла в своем доме в штате Калифорния. Причины смерти не называются.

Расси Тейлор принимала участие как актриса дубляжа во многих фильмах и мультфильмах, в том числе в фильме «Приключения Паддингтона» (Paddington, 2014), мультсериалах «Симпсоны» (The Simpsons, с 1989 года по настоящее время), «Утиные истории» (Duck Tales, с 2017 по настоящее время), «Рапунцель: новая история» (Tangled: The Series, с 2017 по настоящее время) и других.

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