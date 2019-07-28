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05:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа уменьшающая мозг профессия

Ученые из России, Бельгии и США определили, какие профессии негативно влияют на физиологические процессы в мозге. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2019

Независимо проведенные исследования показали, что у космонавтов сужается центральная борозда, разделяющая лобную и теменную доли, кора больших полушарий сдвигается вверх по черепной коробке, и нарушается циркуляция спинномозговой жидкости в теменных долях. При этом четко прослеживается связь между сроком пребывания на МКС и степенью изменений.

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Помимо этого, наблюдалось обратимое сокращение объема серого вещества в височной области коры почти на три процента, а также необратимое снижение количества белого вещества.

Обратный эффект был выявлен у таксистов — у представителей этой профессии в ходе обучения незначительно увеличивается гиппокамп. Ученые предполагают, что это связано с необходимостью запоминать множество маршрутов и объездных путей. Однако использование навигатора запускает обратный процесс, поскольку гаджет заменяет гиппокамп, избавляя от необходимости моделировать в голове варианты маршрутов.

27 июля стало известно, что акустическая атака, на которую в 2017 году жаловались сотрудники американского посольства на Кубе, вызвала изменения в мозгах дипломатов. Обследования в Университете Пенсильвании с помощью магнитно-резонансной томографии показали «ошеломительные» различия между вернувшимися с Кубы людьми и контрольной группой испытуемых из 48 человек. У них были обнаружены изменения в структуре головного мозга и функциональных связях.

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