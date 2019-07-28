Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Детали»: 50 лет высадке на Луне 50 лет назад американцы высадились на Луне, скептики в этом до сих пор сомневаются
Фоторепортажи
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
13Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в Гане
10:03 (мск), источник: Российская газета

В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.

Источник: РИА "Новости"

Приема участкового врача-терапевта, педиатра, врача общей практики — не более двадцати четырех часов. Узких специалистов — не более 14 дней.

Тридцать дней можно ждать только плановую госпитализацию, и то, если речь не идет об онкологии (в этом случае тоже максимум 14 дней). Об этом напомнила в интервью «РГ» председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

«Максимальное ожидание таких исследований как КТ, МРТ — тоже тридцать дней, а при онкологии тоже не более 14. Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут с момента вызова», — сказала она.

А если человеку в поликлинике сказали, что надо ждать дольше, что делать?

В этом случае медучреждение нарушает права человека на доступную медпомощь, поэтому пациенту нужно позвонить в страховую компанию, выдавшую ему полис ОМС.

И страховой представитель организует попадание человека к узкому специалисту в течение 14 календарных дней, пояснила Стадченко.

Читайте также

 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Тулун вновь подтопило из-за сильных дождей
Названа уменьшающая мозг профессия
Навка рассказала об изменениях в жизни после замужества
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними общаться
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением Вы так хотите помочь и искренне не понимаете, что тут сложного? «Просто надо меньше есть и больше двигаться», — говорите вы, а собеседник слушает-слушает, а потом заедает все добрые слова булочкой с маком.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Автомобили «Лада» снова подорожают (третий раз за год) В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%
Кино
Акиньшина с Козловским, Виторган с Нинидзе на премьере в Москве Знаменитости посетили институт «Стрелка», где состоялся показ комедии Кирилла Михановского «Гив ми либерти»
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Дети
44-летний Леонардо ДиКаприо впервые станет отцом По слухам, подруга актера беременна
Леди
Лорак, Бузова, Валерия: все звезды на фестивале «Жара» Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь