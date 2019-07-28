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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Муравьи в коробке» оказались танцовщиками сальсы (видео)

Новая оптическая иллюзия.

Пользователи соцсетей обсуждают видео с «муравьями», которым поделился фотограф под ником DannyDutch.

На первый взгляд кажется, что перед нами стеклянная коробка с ячейками, в которой ползают муравьи или похожие крошечные насекомые. На самом деле это оптическая иллюзия. DannyDutch запечатлел танцовщиков сальсы сквозь стеклянный пол.

Видео было снято в здании STC в Сан-Франциско. DannyDutch двигался по эскалатору, с которого хорошо видно верхний этаж со стеклянным полом.

Анна Лысенко

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