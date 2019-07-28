A Salsa class filmed from below looks like very busy ants. pic.twitter.com/30drNBDLUy— Daniel (@DannyDutch) July 25, 2019
12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Муравьи в коробке» оказались танцовщиками сальсы (видео)
Новая оптическая иллюзия.
Пользователи соцсетей обсуждают видео с «муравьями», которым поделился фотограф под ником DannyDutch.
На первый взгляд кажется, что перед нами стеклянная коробка с ячейками, в которой ползают муравьи или похожие крошечные насекомые. На самом деле это оптическая иллюзия. DannyDutch запечатлел танцовщиков сальсы сквозь стеклянный пол.
Видео было снято в здании STC в
Анна Лысенко